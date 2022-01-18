Marmara'da deniz ulaşımı aksıyor | 8 ilde eğitime kar engeli! İstanbul'a yeniden kar geliyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'da sefer iptalleri var. Ayrıca bazı il ve ilçelerde okullar bugün tatil edildi. Megakent İstanbul'a da yeniden kar geliyor. Hem havanın notlarını hem de İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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