Marmara ve Ege'de fırtına uyarısı! İstanbul'a kar geliyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Ege bölgesinde yarın için fırtına uyarısında bulundu. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için de uyardı. Hem fırtına hakkında detayları hem de önümüzdeki günlerdeki hava durumunu A Haber muhabiri Figen Koçak anlattı.

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