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Marmara ve Ege'de fırtına uyarısı! İstanbul'a kar geliyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 16:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Ege bölgesinde yarın için fırtına uyarısında bulundu. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için de uyardı. Hem fırtına hakkında detayları hem de önümüzdeki günlerdeki hava durumunu A Haber muhabiri Figen Koçak anlattı.
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