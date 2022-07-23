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Marmara gölü nasıl kurtarılacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2022 15:41
Manisa'da son 2 yıldır etkili olan kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölü havzasına su getirilmesi için proje hazırlandı. DSİ 2'nci Bölge Müdürü Birol Çınar, projenin detaylarını anlattı.
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