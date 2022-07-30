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Marmara depremi için korkutan 'sessizlik' uyarısı: '6.9'dan büyük, yıkıcı..'

DHA
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Giriş: 30.07.2022 12:23
Marmara depremi için korkutan uyarı geldi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Oruç, kuzey kollarının uzunca bir süredir yıkıcı bir deprem üretmediğini söyleyerek, Marmara Denizi'ndeki sessizliğin kendilerini korkuttuğunu belirtti. Öte yandan Oruç, "Marmara Denizi içerisinde 6.9’dan büyük bir yıkıcı depremin olma olasılığını artık çok yüksek görüyoruz." dedi.
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