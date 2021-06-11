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Marmara Denizi'ndeki müsilaj 10 günde 3'e katlandı! Uzaydan böyle görüntülendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2021 12:29
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı (deniz salyası) uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi. İTÜ UHUZAM tarafından uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın alanları tespit edildi. Müsilajın, Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar olan doğu bölümünde, 14 Mayıs'ta 25, 19 Mayıs'ta 58 , 24 Mayıs'ta 85 kilometrekarelik alana ulaştığı uydu görüntülerinden tespit edildi. Uydu görüntülerinde, müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi.
10 günde 3'e katlandı! Uzaydan görüntülendi
10 günde 3'e katlandı! Uzaydan görüntülendi
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