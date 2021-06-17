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Marmara Denizi'nde 'ölümcül gaz' tehlikesi! Hidrojen sülfür nasıl oluşur?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2021 15:00
Müsilaj felaketine çözüm için Marmara Denizi'nde bilim seferi düzenleyen akademisyenler, bin 270 metre derinliğindeki Çınarcık Çukuru'nda ölümcül hidrojen sülfür oluştuğunu tespit etti. Çınarcık Çukuru'ndaki ölümcül hidrojen sülfür oluşumuyla ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Profesör Doktor Murat Yiğit değerlendirdi.
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