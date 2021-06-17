17 Haziran 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Marmara Denizi'nde 'ölümcül gaz' tehlikesi! Hidrojen sülfür nasıl oluşur?
Müsilaj felaketine çözüm için Marmara Denizi'nde bilim seferi düzenleyen akademisyenler, bin 270 metre derinliğindeki Çınarcık Çukuru'nda ölümcül hidrojen sülfür oluştuğunu tespit etti. Çınarcık Çukuru'ndaki ölümcül hidrojen sülfür oluşumuyla ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Profesör Doktor Murat Yiğit değerlendirdi.