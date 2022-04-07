Marmara Deniz'inde müsilajın nedeni artan besin maddeleri çıktı

"Marmara Denizi’nde artan besin maddeleri, müsilaja neden oldu" bu tespit meclis araştırma komisyonuna ait. Komisyon tarafından hazırlanan 400 sayfalık raporda, denizi en çok kirletenin il de belirlendi. Raporun ayrıntıları İlter Yeşiltaş aktardı.