07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Marmara Deniz'inde müsilajın nedeni artan besin maddeleri çıktı

Marmara Deniz'inde müsilajın nedeni artan besin maddeleri çıktı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2022 16:50
"Marmara Denizi’nde artan besin maddeleri, müsilaja neden oldu" bu tespit meclis araştırma komisyonuna ait. Komisyon tarafından hazırlanan 400 sayfalık raporda, denizi en çok kirletenin il de belirlendi. Raporun ayrıntıları İlter Yeşiltaş aktardı.
İBB önünde ulaşım zammına protesto
İBB önünde ulaşım zammına protesto
Müsilajın nedeni artan besin maddeleri çıktı
Müsilajın nedeni artan besin maddeleri çıktı
Bakanı Çavuşoğlu’ndan önemli açıklama!
Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama!
TOGG’a karşı kin ve nefret dolu sözler
TOGG'a karşı kin ve nefret dolu sözler
PKK militanlarına operasyon!
PKK militanlarına operasyon!
İstanbul’da bir ağaç katliamı daha!
İstanbul'da bir ağaç katliamı daha!
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
45 dakikalık yol 6 dakikaya düşecek
45 dakikalık yol 6 dakikaya düşecek
Çevreci Alman kurdu Revan!
Çevreci Alman kurdu Revan!
İstanbul’da ulaşım ve su zammı
İstanbul'da ulaşım ve su zammı
İstanbul’da DHKP-C’ye operasyon!
İstanbul'da DHKP-C’ye operasyon!
Bitmeyen çalışma! Vatandaş isyanda
Bitmeyen çalışma! Vatandaş isyanda
Daha Fazla Video Göster