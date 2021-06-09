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Marmara Denizi'nde müsilaj istilası! Müsilajın nedeni Tuna havzası'na atılan atıklar mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2021 13:58
Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın Karadeniz'e kıyı ülkelerinin Tuna havzasına attığı atıkların olduğu iddia edildi. Peki iddialar doğru mu? Müsilaj nasıl temizlenecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Deniz Teknolojileri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yiğit değerlendirdi.
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