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Marmara Denizi'nde müsilaj istilası! Müsilajın nedeni Tuna havzası'na atılan atıklar mı?
Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın Karadeniz'e kıyı ülkelerinin Tuna havzasına attığı atıkların olduğu iddia edildi. Peki iddialar doğru mu? Müsilaj nasıl temizlenecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Deniz Teknolojileri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yiğit değerlendirdi.