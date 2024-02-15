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Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! 6 kişi arama çalışmalarına uçaklarda katılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 15:50
Bugün sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde Batuhan-A isimli kuru yük gemisi battı. Kaybolan 6 mürettebatı arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da katılıyor. Önemli bilgiyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
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