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Marmara Denizi'nde gemi battı!

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Giriş: 15.02.2024 08:46
Güncelleme:15.02.2024 08:46
Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.
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