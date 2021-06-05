Marmara Denizi'nde 'Ekolojik Yıkım': Müsilaj

Marmara Denizinde görülmeye başlayan müsilaj tehlikesi etkisini artırarak devam ediyor. Öyle ki müsilajın son günlerde pik noktasına ulaştığı belirtiliyor. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu bu çevre felaketini masaya yatırdı. Ve tüm merak edilenleri sordu.

İstanbul, Tekirdağ, Bursa, İzmit Körfezi ve daha da ciddisi denizin derinleri... Tüm Marmara Denizi kasım ayından bu yana yoğun müsilajın etkisi altında.

Marmara Denizi bir çevre felaketi ile savaşıyor. Felaketin adı ise deniz salyası - Müsilaj

Deniz salyası, Marmara gibi daha kapalı denizlerde doğal süreçte oluşması beklenen bir durum olsa da şu an yaşandığı gibi yoğun, çok ve kalıcı olması "doğal değil". Marmara tarihinin en büyük en korkunç çevre felaketi ile karşı karşıya. Su altındaki canlılar oksijensiz kaldı. Peki, daha önce küçük çapta görülen salya ne oldu da bu kadar yayıldı?

Önceden balıkçıların yalnızca denizin dibinde ağlarına takılan bu salya artık Marmara Denizi'nin büyük kısmını kapladı. Bilim insanları birkaç farklı sebebi olsa da en baskın nedenin atıklar olduğuna dikkat çekiyor.

Deniz salyasının ilk etkilerini balıkçılar hissediyor. Deniz suyunu kaplayan salyamsı yapı, ağları da kaplıyor, deniz dibinde yaşayan canlıların hareket ve nefes alma kabiliyetini yok ediyor, ölümlerine neden oluyor.

Bilim insanları neler yapılması gerektiği konusunda çok söze gerek olmadığında hemfikir: Marmara'ya arıtılmamış atığın boşaltılmaması.