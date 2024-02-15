Marmara Denizi’nde Batuhan A isimli kargo gemisi battı! A Haber arama yapılan bölgede

Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara’dan ayrılan mermer tozu yüklü olduğu tahmin edilen ve içinde 6 mürettebatı olan Batuhan A isimli gemi, İmralı Adası’nın batı yakasında "batıyorum" sinyali verdi. Dalga boyunun 3 metreye ulaştığı Marmara Denizi'nde, Bandırma'dan da gelen 3 gemiyle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. A Haber muhabiri Yusuf Gül arama yapılan bölgeden son gelişmeleri aktardı.

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