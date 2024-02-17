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Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına dalış yapıldı! Kayıp 6 mürettebatı aranıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 10:33
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kargo gemisinde kaybolan 6 denizciyi arama çalışmaları da devam ediyor. 51 metre derinlikte bulunan batık gemiye dalış yapıldı. Arama bölgesinden son gelişmeleri A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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