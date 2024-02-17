Marmara Denizi’nde batan gemi! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri… Marmara Denizi’nde batan Batuhan A isimli gemide kaybolan 6 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeden acı haber geldi ve 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi bulmak için çalışmalar sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

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