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Marmara Denizi’nde batan gemi! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 15:51
Son dakika haberleri… Marmara Denizi’nde batan Batuhan A isimli gemide kaybolan 6 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeden acı haber geldi ve 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi bulmak için çalışmalar sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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