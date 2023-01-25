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Marmara Denizi İHA’lara emanet

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 09:59
Marmara Denizi için İHA'lar devreye giriyor. Çevre Bakanlığı, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı. Artık Marmara, İHA, uydu ve radarla sıkı takibe alınacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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Marmara Denizi İHA’lara emanet
Marmara Denizi İHA’lara emanet
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