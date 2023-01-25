Marmara Denizi İHA’lara emanet

Marmara Denizi için İHA'lar devreye giriyor. Çevre Bakanlığı, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı. Artık Marmara, İHA, uydu ve radarla sıkı takibe alınacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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