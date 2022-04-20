20 Nisan 2022, Çarşamba
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Marmara Denizi hasta! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: Oksijen azalıyor azot ve fosfor oranı artıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin geleceğine ve müsilaj sorununa yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kurum, Marmara Denizi'ni 'hasta' olarak tanımlarken "Oksijenin azaldığı azot ve fosforda artış gözlendiği; ancak müsilajla ilgili bir bulguya rastlanmadığı net bir şekilde tespit edilmiş ama tekrar etmek gerekirse bu müsilajın tekrar etmeyeceği anlamına da gelmiyor." ifadelerini kullandı.