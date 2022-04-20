20 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Marmara Denizi hasta! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: Oksijen azalıyor azot ve fosfor oranı artıyor

Marmara Denizi hasta! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: Oksijen azalıyor azot ve fosfor oranı artıyor

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2022 09:58
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin geleceğine ve müsilaj sorununa yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kurum, Marmara Denizi'ni 'hasta' olarak tanımlarken "Oksijenin azaldığı azot ve fosforda artış gözlendiği; ancak müsilajla ilgili bir bulguya rastlanmadığı net bir şekilde tespit edilmiş ama tekrar etmek gerekirse bu müsilajın tekrar etmeyeceği anlamına da gelmiyor." ifadelerini kullandı.
Marmara Denizi hasta
"Marmara Denizi hasta"
Cezaevi servisine bombalı saldırı!
Cezaevi servisine bombalı saldırı!
Cezaevi servisine bombalı saldırı
Cezaevi servisine bombalı saldırı
Zap’ta üst düzey PKK’lı teslim oldu
Zap’ta üst düzey PKK’lı teslim oldu
İstanbul’da en riskli 13 ilçe!
İstanbul'da en riskli 13 ilçe!
Kopya siteyle tatil tuzağı
Kopya siteyle tatil tuzağı
Gözler Bilim Kurulu toplantısında
Gözler Bilim Kurulu toplantısında
Şehit Teğmene veda
Şehit Teğmene veda
28 Şubat İttifakı ’Matruşka İttifakı’ oldu
28 Şubat İttifakı 'Matruşka İttifakı' oldu
Başkan Erdoğan Bahçeli ile iftar yaptı
Başkan Erdoğan Bahçeli ile iftar yaptı
Engelli personel ilanı yayınlayan İBB’nin istekleri şaşkına çevirdi!
Engelli personel ilanı yayınlayan İBB'nin istekleri şaşkına çevirdi!
Türk ve Amerikan uçakları Doğu Akdeniz semalarında
Türk ve Amerikan uçakları Doğu Akdeniz semalarında
Daha Fazla Video Göster