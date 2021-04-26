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Marlon Brando 1973'te Oscar'ı neden reddetti? "The Godfather" ABD'yi neden protesto etti?
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin skandal açıklaması akıllara 1973 Oscar ödül törenini getirdi. Godfather filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Marlon Brando ödülü reddetmiş, törene bir kızılderiliyi göndererek ABD medyasının tutumunu protesto etmişti. İşte o anlar...