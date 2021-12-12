Marketlerin gizli stokçuluğu deşifre oldu! Yağ, süt, un ve şekere sınırlı satış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, stok yaparak fiyatların artmasına neden olan üreticileri son kez uyarırken, stokçuluk yapanlar için ihbar hattı kuruldu. Ancak İstanbul'da bazı zincir marketlerde fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. 'Gizli stokçuluk' yaptığı belirtilen marketler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un, şeker ve sigarada satışları sınırlandırdı. İşte detaylar...