Market servisinde utanç verici olay! Yaşlı kadını fiş yetersiz diye indirdiler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşlı bir kadın, alışveriş fiş tutarının "50 liranın altında kaldığı gerekçesiyle marketin servis aracından zorla indirildi. Servis şoförüne diğer yolcular tepki gösterirken yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaştı. İşte o anlar...

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