11 Nisan 2022, Pazartesi
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Market servisinde utanç verici olay! Yaşlı kadını fiş yetersiz diye indirdiler
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşlı bir kadın, alışveriş fiş tutarının "50 liranın altında kaldığı gerekçesiyle marketin servis aracından zorla indirildi. Servis şoförüne diğer yolcular tepki gösterirken yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaştı. İşte o anlar...