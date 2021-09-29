Marka ve gramaj aynı, fiyatlar farklı | A Haber marketlerdeki fiyatları karşılaştırıyor

Bazı ürünlere fahiş fiyatlar uygulayan zincir marketler, müfettişler tarafından mercek altına alındı. A Haber ekibi olarak, bizler de aralarında sadece 200 metre mesafe bulunan iki zincir markete girdik ve bazı ürünlerin fiyatlarını sizler için karşılaştırdık. Ve gördük ki iki marketteki kimi ürünler arasında inanılmaz fiyat farkları var.