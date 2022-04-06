06 Nisan 2022, Çarşamba
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Mariupol'den tahliyede Türkiye formülü! Büyükelçilik Kiev'e döndü
Ukrayna-Rusya savaşında 42. güne girildi. Mariupol'den tahliyede Türkiye formülü konuşuluyor. 80 bin sivilin tahliyesi için Zelenskiy ve Rusya'dan olumlu sinyal geldi. Türkiye'nin kurtarma operasyonunun denizden olması bekleniyor. Öte yandan Türkiye’nin savaş nedeniyle 11 Mart’ta Çernivtsi’ye taşınan Kiev Büyükelçilik Kiev'e döndü. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den aktardı.