03 Mayıs 2022, Salı
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Mariupol'de sıcak çatışma! Rus ve Ukrayna güçleri Azovstal’da çatışıyor
Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın ateş açılması üzerine Mariupol'deki çelik fabrikasını vurduğu belirtildi. Kuşatma altındaki şehirde yüzlerce sivil halen mahsur durumda. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Kiev'den aktardı.