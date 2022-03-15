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Mariupol'de mahsur kalan Türklerden haber var! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 15.03.2022 13:07
Ukrayna'nın Mariupol kentinde Türk vatandaşlarının Rusya'nın yapacağı güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda tahliyelerinin beklendiği bildirildi. Tahliyelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lavrov gece yarısı aradı. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz." dedi.
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