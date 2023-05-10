Mardin’e HDP mitingi sonrası polise taşlı saldırı

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine kısa bir kala siyasette miting meydanları sıcak ancak zaman zaman istenmeyen olaylar da yaşanabiliyor. Mardin'e terör örgütü PKK'nın siyasi şubesi HDP mitinginin ardından bir grup polise taşlı saldırıda bulundu.

İlk görüntülerin adresi Mardin'in Nusaybin ilçesiydi.

İlçede terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP tarafından yapılan mitingin ardından alandaki bir grup polise taşlarla saldırdı.

Dağılmaları yönünde uyarıda bulunan grup polise taşlarla karşılık vermeye devam edince güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yine Şırnak'ın Cizre ilçesinde de miting sonrası HDP'li gruptan bazıları polise taşlı saldırıda bulundu.

Orada da polis ekipleri gruba tazyikli suyla müdahale etti.