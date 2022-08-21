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Mardin'deki kazaya neden olan TIR şoförleri tutuklandı!

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Giriş: 21.08.2022 19:37
Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan 2 TIR sürücüsü de tutuklanarak cezaevine yollandı.
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