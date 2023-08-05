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Mardin'de terör örgütü PKK'ya darbe! 3'ü daha öldürüldü

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Giriş: 05.08.2023 14:42
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde süren Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz operasyonu kapsamında, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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