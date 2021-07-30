30 Temmuz 2021, Cuma
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Mardin’de saldırı hazırlığındaki terörist patlayıcı ile yakalandı
Son dakika haberine göre… İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandığını açıkladı. Bölgeden sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayından aktardı.