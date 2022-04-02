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Mardin'de PKK'ya Eren Kış-33 operasyonu başlatıldı! 566 kişilik tim peşlerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.04.2022 14:14
İçişleri Bakanlığınca Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik 566 personelin katılımıyla Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal operasyonu başlatıldı.
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