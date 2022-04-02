02 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mardin'de PKK'ya Eren Kış-33 operasyonu başlatıldı! 566 kişilik tim peşlerinde
İçişleri Bakanlığınca Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik 566 personelin katılımıyla Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal operasyonu başlatıldı.