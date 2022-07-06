Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı: Hastalar tahliye edildi

Mardin'in Artuklu ilçesindeki özel bir hastanenin yanında yer alan trafo, bilinmeyen bir nedenle patladı. Dumandan etkilenen hastalar, sağlık ekipleri tarafından tahliye edildi. Durumu ağır olan hastalar, kentteki diğer hastanelere sevk edildi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, sıcak noktadan aktardı.