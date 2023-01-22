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Mardin'de İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma skandalına tepki için toplanan kalabalık kiliselere giderek gül dağıttı

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Giriş: 22.01.2023 13:50
Mardin'de bir grup genç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto ederek kiliselerde gül dağıttı. Merkez Artuklu ilçesindeki gençler, ellerinde güllerle kiliseleri gezdi. Buradaki görevlilere gül veren gençler, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı.
Mardin’de İsveç’teki Kur’an-ı Kerim yakma skandalına tepki için toplanan kalabalık kiliselere giderek gül dağıttı
Mardin'de İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma skandalına tepki için toplanan kalabalık kiliselere giderek gül dağıttı
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