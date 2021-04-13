13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mardin'de ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Mardin'de ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2021 15:02
Güncelleme:13.04.2021 15:04
Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, ailesiyle bir araya geldi. 6 yıl önce terör örgütü YPG/PKK'ya katılan S.A'nın (24) dün terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, ailesiyle bir araya geldi.



Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.



YPG/PKK'DAN KAÇTI
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla 6 yıl önce terör örgütü YPG/PKK'ya katılan S.A'nın (24) dün terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

ANNESİ VE KARDEŞİNE SARILDI
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan S.A. işlemlerinin sürdüğü Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu.

S.A. yıllar sonra annesine ve kardeşine sarıldı.

Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı.

PKK'dan kaçıp ailesiyle buluştu!
PKK'dan kaçıp ailesiyle buluştu!
Peker operasyonunda yeni görüntü! Keserek açtılar
Peker operasyonunda yeni görüntü! Keserek açtılar
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin A Haber'e konuştu! Ailemi temsil ettiğim için gururluyum
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin A Haber'e konuştu! Ailemi temsil ettiğim için gururluyum
NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde!
NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde!
Aşı orucu bozar mı? İşte yanıtı
Aşı orucu bozar mı? İşte yanıtı
FETÖ'nün 900 kişilik X listesi deşifre oldu! İtiraf etti
FETÖ'nün 900 kişilik X listesi deşifre oldu! İtiraf etti
Kabine toplanıyor! Ramazan'da tedbirler nasıl olacak?
Kabine toplanıyor! Ramazan'da tedbirler nasıl olacak?
NATO Ukrayna'da devreye mi giriyor?
NATO Ukrayna'da devreye mi giriyor?
Ayasofya’da 87 yıl sonra mukabele heyecanı!
Ayasofya’da 87 yıl sonra mukabele heyecanı!
HSK soruşturma başlattı!
HSK soruşturma başlattı!
60 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı
60 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı
Gözler Kabine'de! Hangi tedbirler alınacak?
Gözler Kabine'de! Hangi tedbirler alınacak?
Daha Fazla Video Göster