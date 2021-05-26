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Mardin’de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Ramazan Aslan hendeklerden kaçtı SİHA’dan kaçamadı
Mardin'de 8 Mayıs'ta Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'na bağlı timlerin düzenlediği SİHA destekli operasyonda, 6 teröristle birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Ramazan Aslan, 2'si binbaşı, biri emniyet müdürü 9 güvenlik görevlisinin katili çıktı. Teröristin kimliği, DNA testiyle tespit edildi.