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Mardin’de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Ramazan Aslan hendeklerden kaçtı SİHA’dan kaçamadı

İHA
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Giriş: 26.05.2021 08:51
Güncelleme:26.05.2021 08:59
Mardin'de 8 Mayıs'ta Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'na bağlı timlerin düzenlediği SİHA destekli operasyonda, 6 teröristle birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Ramazan Aslan, 2'si binbaşı, biri emniyet müdürü 9 güvenlik görevlisinin katili çıktı. Teröristin kimliği, DNA testiyle tespit edildi.
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