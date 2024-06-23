Mardin'de DEM'li vekilin yangın provokasyonuna vatandaşlardan ayar! Defolun buradan

Mardin'de vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve beraberindeki ekip yangında vefat eden vatandaşların ailesine taziyeye gitti. Bu ziyareti hazmedemeyen DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz yangına ilişkin çirkin bir provokasyonda bulunmak istedi ancak vatandaşlardan sert tepki geldi. Mahalle sakinleri ve taziye sahipleri DEM'li vekile "Defolun gidin buradan" diyerek tepki gösterdi.