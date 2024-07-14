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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 11:01
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Dargeçit'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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