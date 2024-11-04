04 Kasım 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Mardin Belediyesi önünde neler yaşanıyor?

Mardin Belediyesi önünde neler yaşanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2024 11:19
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Yeni görevlendirmeler de duyuruldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
9 terörist etkisiz hale getirildi
9 terörist etkisiz hale getirildi
Kırıkkale’de belediye başkanına saldırı
Kırıkkale'de belediye başkanına saldırı
İsrail ile ticari işlemleri durdurduk
"İsrail ile ticari işlemleri durdurduk"
3 belediye başkanı neyle suçlanıyor?
3 belediye başkanı neyle suçlanıyor?
Mardin Belediyesi önünde neler yaşanıyor?
Mardin Belediyesi önünde neler yaşanıyor?
3 başkana terör soruşturması
3 başkana terör soruşturması
Buna hiçbir devlet seyirci kalmaz
"Buna hiçbir devlet seyirci kalmaz"
CHP’de Lütfü Savaş çatlağı
CHP'de Lütfü Savaş çatlağı
DEM’li 3 belediyeye yeni görevlendirme
DEM'li 3 belediyeye yeni görevlendirme
DEM’li 3 belediyeye kayyum
DEM'li 3 belediyeye kayyum
Çorum’da doğal gaz faciasında 45 dakika detayı!
Çorum'da doğal gaz faciasında 45 dakika detayı!
Büyük Türkiye Yürüyüşü belgeseli A Haber’de
“Büyük Türkiye Yürüyüşü” belgeseli A Haber’de
Daha Fazla Video Göster