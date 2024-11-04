Mardin Belediyesi önünde neler yaşanıyor?

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Yeni görevlendirmeler de duyuruldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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