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Maraş Osmanlı vakıflarına ait! İşte Kapalı Maraş gerçeğinin belgesi

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Giriş: 30.07.2021 15:48
KKTC, Türkiye'nin desteğiyle Kapalı Maraş'ı, kademeli olarak yeniden açıyor. Kıbrıs Türkü’nün egemenliğine karşı olan Batı ise, asılsız iddialar ortaya koyuyor. O iddialara belgelerle karşılık verildi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün elindeki resmi tapular, toprakların üç yüz yıldır Türklere ait olduğunu gösteriyor.
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İşte Kapalı Maraş gerçeğinin belgesi
İşte Kapalı Maraş gerçeğinin belgesi
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