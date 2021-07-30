30 Temmuz 2021, Cuma
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Maraş Osmanlı vakıflarına ait! İşte Kapalı Maraş gerçeğinin belgesi
KKTC, Türkiye'nin desteğiyle Kapalı Maraş'ı, kademeli olarak yeniden açıyor. Kıbrıs Türkü’nün egemenliğine karşı olan Batı ise, asılsız iddialar ortaya koyuyor. O iddialara belgelerle karşılık verildi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün elindeki resmi tapular, toprakların üç yüz yıldır Türklere ait olduğunu gösteriyor.