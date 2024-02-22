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Mansur Yavaş’tan yeni skandal

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Giriş: 22.02.2024 10:27
Mansur Yavaş’ın Etimesgut ve Haymana'nın ardından bu kez de Beypazarı mitingine belediye çalışanlarını zorla götürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Yavaş’ın Beypazarı mitingine sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi araçları değil, CHP’li Bolu Belediyesi’nin araçları da partilileri taşıdı.
Mansur Yavaş’tan yeni skandal
Mansur Yavaş’tan yeni skandal
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