Mansur Yavaş’tan yeni skandal

Mansur Yavaş’ın Etimesgut ve Haymana'nın ardından bu kez de Beypazarı mitingine belediye çalışanlarını zorla götürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Yavaş’ın Beypazarı mitingine sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi araçları değil, CHP’li Bolu Belediyesi’nin araçları da partilileri taşıdı.