20 Aralık 2023, Çarşamba
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Mansur Yavaş'tan Akşener'in 'korkak' çıkışına yanıt: Aday olmamı istiyorsa önümü açabilirdi
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Meral Akşener'in kendisine yönelik 'korkak' çıkışına yanıt verdi. Yavaş hiçbir zaman korkmadığını ifade ederken "İlle benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi." dedi. İşte detaylar...