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Mansur Yavaş'tan Akşener'in 'korkak' çıkışına yanıt: Aday olmamı istiyorsa önümü açabilirdi

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Giriş: 20.12.2023 12:45
CHP'li  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Meral Akşener'in kendisine yönelik 'korkak' çıkışına yanıt verdi. Yavaş hiçbir zaman korkmadığını ifade ederken "İlle benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi." dedi. İşte detaylar...
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