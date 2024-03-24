Mansur Yavaş’tan adrese teslim ihale

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir aileye 12 şirket üzerinden yaklaşık 1 milyar 600 milyon ihale verdiği ortaya çıktı. ABB meclis denetim komisyonu tarafından yapılan incelemelerin ardından konu yargıya taşındı.

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