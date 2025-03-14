Mansur Yavaş’tan adaylık sinyali! İmamoğlu’dan özel jetli kampanya

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu, “Seçim yaklaşınca anketlere bakarız" diyerek kendi adaylığı için bir kez daha yeşil ışık yakan Yavaş aba altından sopa gösterircesine bir mesaj da vermiş oldu. İmamoğlu ise ön seçim adaylığını ilan ettikten sonra başladığı yurt gezilerine devam ediyor. Gezilerde özel jet kullanması dikkat çekerken kirasını kimin karşıladığı ise kulislerde merak konusu.

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