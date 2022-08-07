Mansur Yavaş'ın iki ay önce 'yeniledik' dediği AŞTİ'yi su bastı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş, haziran ayında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinin (AŞTİ) yenilenme çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu. Kentte birkaç gündür etkili olan sağanak yağış sonrası, AŞTİ'yi su bastı. Havalandırma ve ızgaralardan otogarın içerisine yoğun şekilde akan yağmur suları nedeniyle esnaf ve yolcular büyük zorluk yaşadı.