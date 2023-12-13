Mansur Yavaş’ın gerçekleşmeyen vaatleri! AK Partili Zehranur Aydemir’den tepki: 4,5 yılda hiçbir vaadini yerine getirmedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, silikon vadisi modelini başkente taşımayı hedefliyordu. Pek çok bölgede bilişim merkezleri açacaktı. O merkezler açıldı ama içinde öğrenci yok. AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ise bu duruma dikkati çekti. Mansur Yavaş'ın gençlere verdiği sözlerini yerine getirmediği söyledi.

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