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Mansur Yavaş’ın 3 yıllık karnesi nasıl? Özcan: Ankara’da çöp ve çukurla yeniden tanıştı

A Haber
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Giriş: 12.04.2022 09:31
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıllık çalışmasını A Haber'e değerlendirdi. Geride kalan 3 yılda Ankara'nın yeşilden uzaklaşıp taş peyzaj alanına dönüştürüldüğünü belirten Özcan, Ankaralıların çöp ve çukurla yeniden tanıştığını söyledi.
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