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Mansur Yavaş’a bütçe görüşmesi tepkisi! ABB bütçesini oylamaya gelmedi

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Giriş: 22.11.2023 09:09
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yılı mali bütçesinin görüşüldüğü Meclis toplantısında konuşmasını yaptıktan sonra; "5 dakika ara veriyorum" diyerek salondan ayrıldı. Bir daha da gelmedi. Durumu "saygısızlık" olarak değerlendiren AK Parti'li ve MHP'li Meclis üyeleri Yavaş'a sert tepki gösterdi.
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