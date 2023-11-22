Mansur Yavaş’a bütçe görüşmesi tepkisi! ABB bütçesini oylamaya gelmedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yılı mali bütçesinin görüşüldüğü Meclis toplantısında konuşmasını yaptıktan sonra; "5 dakika ara veriyorum" diyerek salondan ayrıldı. Bir daha da gelmedi. Durumu "saygısızlık" olarak değerlendiren AK Parti'li ve MHP'li Meclis üyeleri Yavaş'a sert tepki gösterdi.

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