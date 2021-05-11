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Mansur Yavaş yönetiminden İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi! Tepki yağıyor: Acilen aldığınız parayı iade ederek geri çekin

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Giriş: 11.05.2021 14:41
Güncelleme:11.05.2021 14:41
Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği; İsrail'in Mescid-i Aksa'da saldırılarına sessiz kalırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına destek vermesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA'nın İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi vermesi büyük tepkiye neden oldu. Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Katil israil yıllardır yaptığı gibi bu gece de Müslümanları şehit etti. Bu sırada Sayın Mansur Yavaş ise israil büyükelçiliğine teşekkür etmekle meşgul. Yazıklar olsun. Acilen aldığınız parayı iade ederek teşekkür plaketinizi geri çekin." diyerek sert çıktı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da "İsrail Büyükelçiliği Ankara Büyükşehir Belediyesi iftar programına 500 paket destek vermiş. Bu kadar düştüğünüzü bilseydim Ağrı Belediyesi olarak size 1000 paket gönderecektim" ifadelerini kullandı.
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