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Mansur Yavaş suya yüzde 80 zam yapılmasında ısrarcı! "Biz sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" demişti

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Giriş: 09.06.2021 15:34
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı bugün... Mansur Yavaş, suya yüzde 80 zam yapılmasına yönelik talebi yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderdi. Yavaş, suya yüzde 80 zam yapılması teklifini 3 defa Meclise getiriyor. Mansur Yavaş, seçim öncesi "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" demişti.
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