Mansur Yavaş seçim öncesi sözlerini unutup suya zam yapmak istedi AK Parti engelledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suya yüzde 80 zam yapılmasına istedi, AK Parti ve MHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla söz konusu teklif reddedildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Su parasını tayin ederken, maliyet artı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz" demişti.