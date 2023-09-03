Mansur Yavaş PKK desteğini "rozetsiz" gizlemeye çalışıyor! Canlı yayında çarpıcı sözler

Mansur Yavaş’ın "Rozetsiz Başkan" açıklaması ne anlama geliyor? Mansur Yavaş’ın rozetsiz aday açıklaması İYİ Parti’ye mesaj mı? AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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