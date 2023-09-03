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Mansur Yavaş PKK desteğini "rozetsiz" gizlemeye çalışıyor! Canlı yayında çarpıcı sözler

A Haber
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Giriş: 03.09.2023 22:11
Mansur Yavaş’ın "Rozetsiz Başkan" açıklaması ne anlama geliyor? Mansur Yavaş’ın rozetsiz aday açıklaması İYİ Parti’ye mesaj mı? AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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