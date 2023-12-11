Mansur Yavaş neden barınak sözünü tutmadı?

Başkent Ankara'da bir türlü çözülmeyen başıboş köpek sorunu can yakmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 2019'dan beri bu konuya ilişkin verdiği vaatleri tekrarlıyor. Sorun ise çözümsüz kalıyor.

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