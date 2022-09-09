09 Eylül 2022, Cuma
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Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olur mu? İşte CHP ve İYİ Parti kulislerinde konuşulanlar
Muhalefet ortak aday fikrindan vaz mı geçiyor? Kemal Kılıçdaroğlu dönülmez yola mı girdi? İYİ Parti Mansur Yavaş’ı ikna edebilecek mi? 6'lı masadaki adaylık tartışmaları ile ilgili olarak CHP ve İYİ Parti kulislerinde konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.